Логашов стал игроком «Тосно»
Бывший защитник «Локомотива»
Арсений Логашов перешел в «Тосно». Об этом сообщает официальный сайт клуба ФНЛ.
Сообщается, что Логашов
подписал контракт до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал в
таких клубах, как «Спортакадемклуб» (Москва), «Химки» (Химки, Московская
область), «Анжи» (Махачкала), «Факел» (Воронеж), «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Предыдущим клубом футболиста был московский «Локомотив».
Арсений является двукратным обладателем Кубка
России в составе «Локомотива» и «Ростова», бронзовым призером чемпионата России
в составе «Анжи», призывался под знамена юношеской и молодежной сборных России,
а также дебютировал в главной команде страны.
Ранее агент игрока сообщил, что была достигнута
договоренность о расторжении контракта с «Локомотивом». Таким образом, в «Тосно»
он перешел как свободный агент
Логашов
в 17 играх нынешнего чемпионата России ни разу не сыграл за «Локо». С 2014 года он
отыграл за красно-зеленых 21 матч и ни разу не отличился результативными
действиями.