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Логашов стал игроком «Тосно»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов перешел в «Тосно». Об этом сообщает официальный сайт клуба ФНЛ.

Сообщается, что Логашов подписал контракт до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал в таких клубах, как «Спортакадемклуб» (Москва), «Химки» (Химки, Московская область), «Анжи» (Махачкала), «Факел» (Воронеж), «Ростов» (Ростов-на-Дону). Предыдущим клубом футболиста был московский «Локомотив».

Арсений является двукратным обладателем Кубка России в составе «Локомотива» и «Ростова», бронзовым призером чемпионата России в составе «Анжи», призывался под знамена юношеской и молодежной сборных России, а также дебютировал в главной команде страны.

Ранее агент игрока сообщил, что была достигнута договоренность о расторжении контракта с «Локомотивом». Таким образом, в «Тосно» он перешел как свободный агент

Логашов в 17 играх нынешнего чемпионата России ни разу  не сыграл за «Локо». С 2014 года он отыграл за красно-зеленых 21 матч и ни разу не отличился результативными действиями.

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