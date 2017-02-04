Анвар Гатиятулин: Рады, что взяли три очка и обеспечили себе выход в плей-офф
Главный тренер «Трактора»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Северсталью» (1:0) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Очень непростой матч. Рады, что победили, взяли три очка. Предыдущая игра с ЦСКА забрала много сил и эмоций – это было видно с самого начала. Тем не менее, повторюсь, рады, что взяли три очка и обеспечили себе выход в плей-офф. Также хотелось бы вновь поблагодарить болельщиков за поддержку», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Трактор - Северсталь - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Новотны (Рой, Тридчиков), 13:43 (1:0).
Место и дата
03 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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