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Анвар Гатиятулин: Рады, что взяли три очка и обеспечили себе выход в плей-офф

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Северсталью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень непростой матч. Рады, что победили, взяли три очка. Предыдущая игра с ЦСКА забрала много сил и эмоций – это было видно с самого начала. Тем не менее, повторюсь, рады, что взяли три очка и обеспечили себе выход в плей-офф. Также хотелось бы вновь поблагодарить болельщиков за поддержку», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Матч

Трактор - Северсталь - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Новотны (Рой, Тридчиков), 13:43 (1:0).

Место и дата

03 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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