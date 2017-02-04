Александр Гулявцев: У нас нет шансов цепляться за плей-офф
Главный тренер «Северстали»
Александр Гулявцев прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (0:1)
в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Да, у нас нет шансов цепляться за плей-офф, но мы ребят попросили, чтобы они в последних матчах по-хорошему «отвоевали». В принципе, по сегодняшней игре много говорить не буду. С нулем в графе забитые шайбы тяжело выиграть матч. Мы плохо сыграли в атаке, а из тех моментов, которые были, лишь попадание в перекладину было голевым. Без голов побед не бывает», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Трактор - Северсталь - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Новотны (Рой, Тридчиков), 13:43 (1:0).
Место и дата
03 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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