«Гамбург» обыграл «Байер» в матче 19-го тура Бундеслиги
В
матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом
1:0.
Единственный
мяч в составе победителей забил защитник Кирьякос Пападопулос.
«Байер»
с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Гамбург»
расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.
В
следующем туре подопечные Маркуса Гисдоля 11 февраля сыграют с «РБ Лейпцигом»,
а команда из Леверкузена в этот же день примет «Айнтрахт».
Чемпионат Германии
19-й тур
Матч
Голы
Пападопулос 75 (1:0).
Состав
Гамбург: Адлер, Пападопулос, Острзолек, Дикмайер, Маврай, Юнг, Костич (Хант, 90), Холтби (Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмидт, 86), Экдаль, Вуд
Байер: Лено, Топрак, Венделль, Хенрихс, Та, Кампль, Бельараби (Брандт, 64), Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Мехмеди (Бэйли, 82), Волланд
Предупреждения:
нет - Бельараби, 38; Кампль, 69; Венделль, 79
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
03 февраля 22:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция