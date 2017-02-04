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«Гамбург» обыграл «Байер» в матче 19-го тура Бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил защитник Кирьякос Пападопулос.

«Байер» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Гамбург» расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре подопечные Маркуса Гисдоля 11 февраля сыграют с «РБ Лейпцигом», а команда из Леверкузена в этот же день примет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии
19-й тур

Матч

Гамбург - Байер - 1:0 (0:0)

Голы

Пападопулос 75 (1:0).

Состав

Гамбург: Адлер, Пападопулос, Острзолек, Дикмайер, Маврай, Юнг, Костич (Хант, 90), Холтби (Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмидт, 86), Экдаль, Вуд

Байер: Лено, Топрак, Венделль, Хенрихс, Та, Кампль, Бельараби (Брандт, 64), Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Мехмеди (Бэйли, 82), Волланд

Предупреждения:

нет - Бельараби, 38; Кампль, 69; Венделль, 79

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

03 февраля 22:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

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