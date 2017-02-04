«Метц» на последних минутах вырвал победу в матче с «Марселем»
В матче 23-го тура
чемпионата Франции «Метц» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 1:0.
В составе победителей
единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник Ян Жуффре.
«Марсель» с 33 очками
занимает шестое место в турнирной таблице, а «Метц» расположился на 15-й
строчке, имея в активе 24 балла.
В следующем туре
подопечные Руди Гарсии 8 февраля примут «Генгам», а темно-бордовые в этот же
день встретятся с «Дижоном».
Чемпионат Франции
23-й тур
Матч
Голы
Жуффре 82 (1:0).
Состав
Метц: Дидийон, Филиппс, Баллью, Бишевац, Ассу-Экотто, Фалетт, Лейен (Сарр, 58), Дукур, Диабате, Вион (Эрдинч, 62), Нгуэтт (Жуффре, 77)
Марсель: Пеле, Фанни, Роланду, Дория, Сакаи, Ангуисса (Сансон, 85), Сарр (Пайе, 55), Товен (Гомис, 55), Сертич, Кабелла, Лопес
Предупреждения:
Дукур, 58 - Товен, 33; Сакаи, 81; Фанни, 90
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
03 февраля 22:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция