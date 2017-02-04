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«Метц» на последних минутах вырвал победу в матче с «Марселем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Метц» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник Ян Жуффре.

«Марсель» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Метц» расположился на 15-й строчке, имея в активе 24 балла.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 8 февраля примут «Генгам», а темно-бордовые в этот же день встретятся с «Дижоном».

Чемпионат Франции
23-й тур

Матч

Метц - Марсель - 1:0 (0:0)

Голы

Жуффре 82 (1:0).

Состав

Метц: Дидийон, Филиппс, Баллью, Бишевац, Ассу-Экотто, Фалетт, Лейен (Сарр, 58), Дукур, Диабате, Вион (Эрдинч, 62), Нгуэтт (Жуффре, 77)

Марсель: Пеле, Фанни, Роланду, Дория, Сакаи, Ангуисса (Сансон, 85), Сарр (Пайе, 55), Товен (Гомис, 55), Сертич, Кабелла, Лопес

Предупреждения:

Дукур, 58 - Товен, 33; Сакаи, 81; Фанни, 90

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

03 февраля 22:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

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