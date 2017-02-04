«Метц» на последних минутах вырвал победу в матче с «Марселем»

Димитри Пайе: Начал борьбу с «Вест Хэмом» давно, мне было некомфортно в этом клубе

Новичок «Марселя» Димитри Пайе, перешедший во французский клуб из «Вест Хэма», рассказал, что давно планировал покинуть лондонский клуб.