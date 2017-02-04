Фото дня: В Москве встретились три Сергея Карякина

В четверг в Москве прошла встреча с участием трех российских спортсменов – однофамильцев и тезок. Встретились три Сергея Карякина - шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в зачете квадроциклов и чемпион мира по пятиборию 2010 года.

Встреча прошла в «Московском доме книги», где шахматист Карякин устраивал автограф-сессию, а два других Карякиных присоединились к нему.

Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing) Фев 2 2017 в 9:39 PST

Победитель «Дакара» подарил однофамильцам фирменную экиппировку с именами.

Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing) Фев 2 2017 в 9:40 PST

Стоит отметить, что все три спортсмена примерно одного возраста и родились в январе.