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Фото дня: В Москве встретились три Сергея Карякина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в Москве прошла встреча с участием трех российских спортсменов – однофамильцев и тезок. Встретились три Сергея Карякина - шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в зачете квадроциклов и чемпион мира по пятиборию 2010 года.

Встреча прошла в «Московском доме книги», где шахматист Карякин устраивал автограф-сессию, а два других Карякиных присоединились к нему.

Победитель «Дакара» подарил однофамильцам фирменную экиппировку с именами.

Стоит отметить, что все три спортсмена примерно одного возраста и родились в январе. 

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