Фото дня: В Москве встретились три Сергея Карякина
В четверг в Москве
прошла встреча с участием трех российских спортсменов – однофамильцев и тезок.
Встретились три Сергея Карякина - шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в
зачете квадроциклов и чемпион мира по пятиборию 2010 года.
Встреча прошла в «Московском доме книги», где шахматист Карякин устраивал автограф-сессию, а два других Карякиных присоединились к нему.
Победитель «Дакара» подарил однофамильцам фирменную экиппировку с именами.
Стоит отметить, что все три спортсмена примерно одного возраста и родились в январе.
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