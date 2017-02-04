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Владимир Гомельский: Нужно помочь вернуть уверенность Фридзону и Воронцевичу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Воронцевич (слева)
Андрей Воронцевич (слева)Источник: Евролига

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о поражении ЦСКА от «Фенербахче» (71:77) в матче Евролиги.

– ЦСКА проиграл «Фенербахче», совершив большее количество потерь, промахнувшись в ключевых атаках, проиграв важные отскоки под своим щитом. Кстати, мог бы и выиграть, если бы удача не отвернулась. Игроки ротации в третьей четверти не смогли остановить нападение соперника. Не буду называть фамилии, но вы и сами видели. Для того, чтобы обыграть «Фенербахче», надо все 40 минут сохранять концентрацию и пахать в защите. ЦСКА до сих пор ни одной игры не сыграл все 40 минут ровно.

Заниматься сейчас физической формой игроков, форсировать ее – преждевременно. Можно успеть подвести к середине февраля команду на пик, но тогда спад придется на май. Надо целенаправленно работать с Огастином, вытаскивать на уровень Евролиги Фрилэнда, помочь вернуть уверенность Фридзону и Воронцевичу. Совет один – работать, – написал Гомельский.

Напомним, что ЦСКА проиграл пять раз в последних восьми матчах турнира. После 21-го тура армейцы занимают второе место, одержав 15 побед. Лидирует мадридский «Реал» – 16 побед.

Матч

Фенербахче - ЦСКА - 77:71

Состав

Фенербахче: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10)

ЦСКА: Де Коло (23), Хиггинс (11)

Место и дата

02 февраля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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