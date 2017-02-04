Медведев из-за травмы отказался продолжать поединок с Джоковичем в Кубке Дэвиса
Российский теннисист
Даниил Медведев в четвертом сете из-за травмы отказался от продолжения поединка против серба
Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса.
Встреча,
продолжавшаяся 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:4, 1:0 в пользу второй
ракетки мира. В активе победителя матча четыре эйса, три двойных ошибки и семь
реализованных брейк-поинтов из 13, а у россиянина семь подач навылет, две
двойные и пять брейков.
Общий счет в противостоянии Сербия – Россия – 2:0 в пользу хозяев корта.
Кубок Дэвиса
Первый раунд
Матч
Джокович Н. (Сербия) - Медведев Д. (Россия) - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0
Место и дата
03 февраля 22:20, , Онлайн-трансляция
Общий счет
Сербия - Россия - 2:0
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