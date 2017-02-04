Иван Галанин: У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться
Полузащитник «Локомотива»
Иван Галанин прокомментировал победу над «Видеотоном» (2:0) в товарищеском
матче на сборе в Испании.
- Какая установка была, когда ты выходил
на замену?
- Просили освежить игру в центре поля и постараться проявить себя.
- Почему первый тайм так отличался от
второго? Моментов стало меньше.
- Вышли новые футболисты. Получился несыгранный состав. Думаю, из-за этого. Но пенальти во втором тайме заработали в результате командных взаимодействий. Второй гол мы заслужили.
- Привыкаешь к скоростям, которые
показывает основная команда?
- Я стараюсь привыкать, но скажу честно, что это сложновато. Главное, мыслить на поле быстрее. Тогда все будет хорошо. С Артемом Галаджаном стараемся не забывать старые игровые связи, хотя за основу мы выходим на поле реже, чем за молодежную команду.
- Второй сбор завершится спаренными
контрольными матчами.
- У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться
Локомотив - Видеотон - 2:0 (1:0) Майкон 14 (1:0). Миранчук А. 59 (2:0 - пен.). Локомотив: Гилерме (Абаев, 46), Пейчинович, Чорлука (Янбаев, 46), Михалик (Лапшов, 71), Денисов В. (Лысов, 73), Баринов (Галанин, 46), Игнатьев (Ротенберг, 65), Миранчук А. (Натхо, 63), Касаев (Портнягин, 46), Денисов И. (Н'Динга, 62), Майкон (Галаджан, 68) 03 февраля 16:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Место и дата
Локомотив - Видеотон - 2:0 (1:0)
Майкон 14 (1:0). Миранчук А. 59 (2:0 - пен.).
Локомотив: Гилерме (Абаев, 46), Пейчинович, Чорлука (Янбаев, 46), Михалик (Лапшов, 71), Денисов В. (Лысов, 73), Баринов (Галанин, 46), Игнатьев (Ротенберг, 65), Миранчук А. (Натхо, 63), Касаев (Портнягин, 46), Денисов И. (Н'Динга, 62), Майкон (Галаджан, 68)
03 февраля 16:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция