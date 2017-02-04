Иван Галанин: У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться

Полузащитник «Локомотива» Иван Галанин прокомментировал победу над «Видеотоном» (2:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.

- Какая установка была, когда ты выходил на замену?

- Просили освежить игру в центре поля и постараться проявить себя.

- Почему первый тайм так отличался от второго? Моментов стало меньше.

- Вышли новые футболисты. Получился несыгранный состав. Думаю, из-за этого. Но пенальти во втором тайме заработали в результате командных взаимодействий. Второй гол мы заслужили.

- Привыкаешь к скоростям, которые показывает основная команда?

- Я стараюсь привыкать, но скажу честно, что это сложновато. Главное, мыслить на поле быстрее. Тогда все будет хорошо. С Артемом Галаджаном стараемся не забывать старые игровые связи, хотя за основу мы выходим на поле реже, чем за молодежную команду.

- Второй сбор завершится спаренными контрольными матчами.

- У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться