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Иван Галанин: У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Иван Галанин прокомментировал победу над «Видеотоном» (2:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.

- Какая установка была, когда ты выходил на замену?
- Просили освежить игру в центре поля и постараться проявить себя.

- Почему первый тайм так отличался от второго? Моментов стало меньше.
- Вышли новые футболисты. Получился несыгранный состав. Думаю, из-за этого. Но пенальти во втором тайме заработали в результате командных взаимодействий. Второй гол мы заслужили.

- Привыкаешь к скоростям, которые показывает основная команда?
- Я стараюсь привыкать, но скажу честно, что это сложновато. Главное, мыслить на поле быстрее. Тогда все будет хорошо. С Артемом Галаджаном стараемся не забывать старые игровые связи, хотя за основу мы выходим на поле реже, чем за молодежную команду.

- Второй сбор завершится спаренными контрольными матчами.
- У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться

Матч

Локомотив - Видеотон - 2:0 (1:0)

Голы

Майкон 14 (1:0). Миранчук А. 59 (2:0 - пен.).

Состав

Локомотив: Гилерме (Абаев, 46), Пейчинович, Чорлука (Янбаев, 46), Михалик (Лапшов, 71), Денисов В. (Лысов, 73), Баринов (Галанин, 46), Игнатьев (Ротенберг, 65), Миранчук А. (Натхо, 63), Касаев (Портнягин, 46), Денисов И. (Н'Динга, 62), Майкон (Галаджан, 68)

Место и дата

03 февраля 16:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция

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