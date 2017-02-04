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Максим Канунников: Работаем полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, как проходит подготовка команды в Испании.

— Все отлично. Плотный график и интенсивность тренировок компенсируются атмосферой и разнообразием упражнений. Все работают с желанием, все упражнения идут через мяч, а игрокам всегда легче работать через мяч, чем, например, просто выполнять бег. Поэтому физические нагрузки легче воспринимаются. Работаем полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата.

— Вы долгое время были вне игры из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?
— Многое потерял за три месяца, которые восстанавливался. Они прошли. Ждал, когда закончится отпуск. Первый сбор работал в немного облегченном режиме, сейчас уже работаю на максимальных скоростях вместе с командой. Будем прибавлять, в том числе через контрольные игры. Думаю, к официальным матчам будем в оптимальной форме. Наша задача работать и думать о ближайших матчах.

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