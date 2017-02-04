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Лэнс Стролл: С нетерпением жду момента, когда Масса станет моим наставником

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Дебютант «Формулы-1» в составе «Уильмса» Лэнс Стролл заявил, что ждет момента, когда его партнер по команде Фелипе Масса станет его наставником.

«Я с нетерпением жду момента, когда Фелипе станет моим наставником. Безусловно, мы – конкуренты и хотим опережать друг друга. В то же время Масса – очень уважаемый гонщик. Его уважают все в паддоке, это замечательный человек и командный игрок. Такие качества пилота помогают команде двигаться вперед и не создавать конфликтов между гаражами.

Важно, чтобы оба пилота команды жаждали прогресса команды, а не прямой конфронтации. Конечно, в каждом коллективе должна быть конкуренция, но мы также будем уважать друг друга. Мы намерены действовать в интересах команды и будем помогать ей всеми возможными способами», - сказал Стролл.

Напомним, 18-летний канадец впервые в карьере примет участие в «Королевских гонках», тогда как для 35-летнего бразильца предстоящий сезон станет 15-м в карьере.

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