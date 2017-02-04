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Соперник «Зенита» по ЛЕ «Андерлехт» не смог обыграть «Локерн» в чемпионате Бельгии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» вничью сыграл с «Локерном» (0:0).

«Андерлехт» с 49-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Локерн» расположился на 12-й строчке, имея в активе 26 баллов.

Напомним, в матче 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехтом» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответная игра - 23 февраля в Санкт-Петербурге.

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