Соперник «Зенита» по ЛЕ «Андерлехт» не смог обыграть «Локерн» в чемпионате Бельгии
В матче 25-го тура
чемпионата Бельгии «Андерлехт» вничью сыграл с «Локерном» (0:0).
«Андерлехт»
с 49-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Локерн» расположился на 12-й
строчке, имея в активе 26 баллов.
Напомним,
в матче 1/16 финала Лиги
Европы «Андерлехтом» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет
16 февраля в Брюсселе, ответная игра - 23 февраля в Санкт-Петербурге.
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