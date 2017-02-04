АПЛ. 24-й тур. «Челси» - «Арсенал» «Халл» - «Ливерпуль» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Чемпионат Англии
24-й тур
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
Матч
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, МакАули Г., Ливермор, Шадли, Флетчер, Брант, Моррисон, Филлипс, Рондон
Сток Сити: Грант, Мартинс Инди, Шоукросс, Бардсли, Питерс, Уилан, Адам, Аллен, Афеллай, Арнаутович, Крауч
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, ван Анхолт, Уорд, Данн, Томкинс, Кабай, МакАртур, Панчон, Заха, Бентеке К.
Сандерленд: Манноне, Коне, Джонс, О'Ши, Денайер, T. Beadling, Янузай, Родуэлл, Ларссон, Ндонг, Дефо
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Йошида, Соареш, Дэвис, Уорд-Проуз, Ромеу, Родригес
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Фонте, Куяте, Обьянг, Антонио, Фегули, Снодграсс, Ноубл, Кэрролл
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Эль Абделлауэ, Робертсон, Доусон, Дэвис, Хаддлстоун, Клукас, Эвандро, Эрнандес
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Мане, Коутиньо, Лаллана, Хендерсон, Джан, Милнер, Лейва, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Эвертон: Роблес, Уильямс, Бэйнс, Коулмэн, Мори, Бэрри, Баркли, МакКарти, Шнайдерлин, Лукаку, Лукман
Борнмут: Боруц, Мингз, Фрэнсис, Кук С., Пью, Сурмэн, Кинг, Фрейзер, Артер, Гослинг, Уилшер
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция
Матч
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Место и дата
05 февраля 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция