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АПЛ. 24-й тур. «Челси» - «Арсенал» «Халл» - «Ливерпуль» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Чемпионат Англии
24-й тур

Матч

Челси - Арсенал - 3:1 (1:0)

Голы

Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)

Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби

Предупреждения:

Матич, 71 - Мустафи, 24

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

Матч

Вест Бромвич - Сток Сити

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, МакАули Г., Ливермор, Шадли, Флетчер, Брант, Моррисон, Филлипс, Рондон

Сток Сити: Грант, Мартинс Инди, Шоукросс, Бардсли, Питерс, Уилан, Адам, Аллен, Афеллай, Арнаутович, Крауч

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Матч

Кристал Пэлас - Сандерленд

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, ван Анхолт, Уорд, Данн, Томкинс, Кабай, МакАртур, Панчон, Заха, Бентеке К.

Сандерленд: Манноне, Коне, Джонс, О'Ши, Денайер, T. Beadling, Янузай, Родуэлл, Ларссон, Ндонг, Дефо

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Вест Хэм

Состав

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Йошида, Соареш, Дэвис, Уорд-Проуз, Ромеу, Родригес

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Фонте, Куяте, Обьянг, Антонио, Фегули, Снодграсс, Ноубл, Кэрролл

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Бёрнли

Состав

Уотфорд: Гомес, Холебас, Кэткарт, Прёдль, Кабул, Бехрами, Капу, Клеверли, Ньянг, Дини

Бёрнли: Хитон, Уорд, Ми, Лоутон, Кин, Бартон, Хендрик, Бойд, Дефур, Барнс, Грэй

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Ливерпуль

Состав

Халл Сити: Якупович, Магуайр, Эль Абделлауэ, Робертсон, Доусон, Дэвис, Хаддлстоун, Клукас, Эвандро, Эрнандес

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Мане, Коутиньо, Лаллана, Хендерсон, Джан, Милнер, Лейва, Фирмино

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Матч

Эвертон - Борнмут

Состав

Эвертон: Роблес, Уильямс, Бэйнс, Коулмэн, Мори, Бэрри, Баркли, МакКарти, Шнайдерлин, Лукаку, Лукман

Борнмут: Боруц, Мингз, Фрэнсис, Кук С., Пью, Сурмэн, Кинг, Фрейзер, Артер, Гослинг, Уилшер

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Тоттенхэм - Мидлсбро

Место и дата

04 февраля 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Сити - Суонси

Место и дата

05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

05 февраля 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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