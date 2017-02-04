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Гаэтано Петрелли: Буффону уже 39, но, когда он выходит на поле, кажется, что ему 17

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Тренер вратарей «Крыльев Советов» Гаэтано Петрелли рассказал о своем знакомстве с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

«Я действительно хорошо знаком с Джанлуилджи Буффоном. Это настоящий профессионал. Я неплохо знаю его тренера по специальной подготовке. Главное качество Буффона – это его голова. Ему уже 39, но, когда он выходит на поле, кажется, что ему 17. Уже больше 20 лет на каждой тренировке он показывает желание работать, силу и страсть. В этом и заключается его секрет», - цитирует Петрелли официальный сайт «Крыльев Советов».

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