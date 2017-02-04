Гаэтано Петрелли: Буффону уже 39, но, когда он выходит на поле, кажется, что ему 17
Тренер вратарей «Крыльев
Советов» Гаэтано Петрелли рассказал о своем знакомстве с голкипером «Ювентуса»
Джанлуиджи Буффоном.
«Я
действительно хорошо знаком с Джанлуилджи Буффоном. Это настоящий профессионал.
Я неплохо знаю его тренера по специальной подготовке. Главное качество Буффона
– это его голова. Ему уже 39, но, когда он выходит на поле, кажется, что ему
17. Уже больше 20 лет на каждой тренировке он показывает желание работать, силу
и страсть. В этом и заключается его секрет», - цитирует Петрелли официальный
сайт «Крыльев Советов».
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