«Челси» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 15:30 (мск).

Сеск Фабрегас: Играть с Костой или Анри – не одно и то же, что и с Давидом Вильей

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», отметил некоторые особенности своих бывших партнеров, а также высказался об игре форварда «синих» Диего Косты.