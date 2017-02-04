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«Челси» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 15:30 (мск).

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 4 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал».

Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Подопечные Антонио Конте с 56-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «канониры» расположились на третьей строчке, имея в активе 47 баллов.

Напомним, в матче первого круга текущего сезона команда Арсена Венгера разгромила синих со счетом 3:0.

Чемпионат Англии
24-й тур

Матч

Челси - Арсенал

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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