«Челси» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 15:30 (мск).
Сегодня, 4 февраля в
рамках 24-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал».
Встреча
пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Подопечные
Антонио Конте с 56-ю очками лидируют в турнирной таблице, а «канониры»
расположились на третьей строчке, имея в активе 47 баллов.
Напомним, в матче первого круга текущего сезона команда Арсена Венгера разгромила синих со счетом 3:0.
Чемпионат Англии
24-й тур
Матч
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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