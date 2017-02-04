Финляндия – Россия. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

Сегодня, 4 февраля в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России встретится с командой Финляндии.

Встреча пройдет на «Йоранссон Арене» в шведском Сандвикене и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что российская сборная уже обыгрывала финнов (6:2) в текущем розыгрыше чемпионата мира. Это случилось 31 января во втором туре группового этапа.