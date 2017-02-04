КХЛ. «Сибирь» примет «Амур», «Авангард» - «Адмирал» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
4 февраля
Матч
Металлург Нк - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
04 февраля 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 февраля 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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