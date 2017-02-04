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29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Фил Кессел, его же шайба оказалось победной в овертайме и по разу отметились Патрик Хернквист и Ник Бонино, а у гостей голы забили Брэндон Дубински, Александер Веннберг и Кэм Эткинсон.

Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33, а его соотечественник, нападающий хозяев льда Евгений Малкин, пропустил игру из-за травмы.

«Коламбус» с 71-м очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Питтсбург» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 69 баллов.

В следующем туре «Пингвинз» 5 февраля на выезде сыграют с «Сент-Луисом», а «Блю Джекетс» в этот же день примет «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Коламбус - 4:3 О.Т. (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы:

Кессел (Дэйли, Думулин), 13:37 (1:0). Хорнквист (Каллен), 18:28 (2:0). Дубински (Джонсон, Дженнер), 35:43 (2:1). Бонино (Кессел, Гентзел), 38:23 (3:1). Веннберг (Саад, Джонс), 40:29 (3:2). Эткинсон (Дубински, Джонсон), 51:20 (3:3). Кессел (Летанг, Шульц), 63:15 (4:3).

Место и дата

04 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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