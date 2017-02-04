«Каролина» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон» со счетом 2:1.
В
составе победителей голами отметились Джордан Стаал и Себастьян Ахо, а у гостей
единственную шайбу забросил Коннор Макдэвид.
Российский
форвард команды из Эдмонтона Антон Слепышев провел на льду 10 минут 33 секунды,
но полезными действиями не отличился.
«Каролина»
с 53 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Эдмонтон»
расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 64 балла.
В следующем туре «Харрикейнз» 5 февраля на выезде сыграет с «Айлендерс», а «Ойлерз» в этот же день встретятся с «Монреалем».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Эдмонтон - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Стаал (Линдхольм, Славин), 11:36 (1:0). Макдэвид (Ларссон, Клефбом), 28:04 (1:1). Ахо (Фолк, Теравайнен), 41:48 (2:1).
Место и дата
04 февраля 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция