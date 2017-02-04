«Каролина» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джордан Стаал и Себастьян Ахо, а у гостей единственную шайбу забросил Коннор Макдэвид.

Российский форвард команды из Эдмонтона Антон Слепышев провел на льду 10 минут 33 секунды, но полезными действиями не отличился.

«Каролина» с 53 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 64 балла.

В следующем туре «Харрикейнз» 5 февраля на выезде сыграет с «Айлендерс», а «Ойлерз» в этот же день встретятся с «Монреалем».

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