«Детройт» на последних секундах матча вырвал победу у «Айлендерс»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду обыграл «Айлендрес» со счетом 5:4.
В
составе победителей голами отметились Люк Гленденинг, Даррен Хельм, Энтони
Манта, Херник Зеттерберг и Дэнни Декайзер, а у гостей шайбы забросили Джош
Бейли, Эндрю Лэдд, Джонн Таварес и Джейсон Чимера.
«Айлендерс»
с 53 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же
расположился тремя строчками ниже, имея в активе 51 балл.
В
следующем туре «Ред Уингз» 5 февраля на выезде сыграют с «Нэшвиллом», а команда
из Нью-Йорка в этот же день примет «Каролину».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Айлендерс - 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Голы:
Бэйли (Таварес, Ли), 3:43 (0:1). Гленденинг (Эрикссон, Абделькадер), 10:07 (1:1). Лэдд (Хики, Куин), 11:35 (1:2). Хелм (Ванек, Татар), 32:04 (2:2). Манта (Татар), 34:24 (3:2). Таварес (Строум, Ли), 37:11 (3:3). Зеттерберг (Нюквист, Манта), 37:34 (4:3). Чимера (Нелсон), 57:34 (4:4). ДеКайзер (Зеттерберг), 59:32 (5:4).
Место и дата
04 февраля 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция