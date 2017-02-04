«Детройт» на последних секундах матча вырвал победу у «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду обыграл «Айлендрес» со счетом 5:4.

В составе победителей голами отметились Люк Гленденинг, Даррен Хельм, Энтони Манта, Херник Зеттерберг и Дэнни Декайзер, а у гостей шайбы забросили Джош Бейли, Эндрю Лэдд, Джонн Таварес и Джейсон Чимера.

«Айлендерс» с 53 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился тремя строчками ниже, имея в активе 51 балл.

В следующем туре «Ред Уингз» 5 февраля на выезде сыграют с «Нэшвиллом», а команда из Нью-Йорка в этот же день примет «Каролину».

НХЛ

Регулярный чемпионат