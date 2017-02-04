«Лейкерс» проиграл «Бостону», в активе Мозгова четыре очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Айзев Томас, в его активе 38 очков.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов провел на площадке почти 15 минут и за это время набрал четыре очка, совершил шесть подборов и отдал одну передачу.

«Лейкерс» потерпел 36 поражение в сезоне и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Бостон» одержал шестую победу кряду и расположился на второй строчке на Востоке.

В следующем туре команда из Лос-Анджелеса 7 февраля на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Селтикс» двумя днями ранее примет «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат