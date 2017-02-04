Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать
день с главных новостей утра субботы.
1. «Зенит»
потерпел первое поражение в году, проиграв чешской «Спарте» на сборе в Испании.
Стоит отметит, в составе сине-бело-голубых дебютировал экс-защитник «Челси»
Бранислав Иванович.
2.
Соперник команды из Санкт-Петербурга по Лиге Европы «Андерлехт» не смог обыграть «Локерн» в чемпионате Бельгии.
3. Гамбург
обыграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
4. «Метц»
на последних минутах встречи вырвал победу у «Марселя».
5. В ночь
с пятницы на субботу в НХЛ состоялось пять матчей. Российские хоккеисты в этот
раз очков не набрали.
6. «Питтсбург»
без Евгения Малкина обыграл «Коламбус», забросив в ворота Сергея Бобровского
четыре шайбы.
7. «Детройт»
на последних секундах вырвал победу в матче с «Айлендерс».
8. В
Москве встретились три российских спортсмена – однофамильцы и тезки Сергеи
Карякины. Шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в классе квадроциклов, и
чемпион мира по пятиборию 2010 года.
9. Российский
теннисист Даниил Медведев из-за судороги отказался от
продолжения поединка против серба Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса.
10. Четыре
очка Тимофея Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном».
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