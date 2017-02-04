Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. «Зенит» потерпел первое поражение в году, проиграв чешской «Спарте» на сборе в Испании. Стоит отметит, в составе сине-бело-голубых дебютировал экс-защитник «Челси» Бранислав Иванович.

2. Соперник команды из Санкт-Петербурга по Лиге Европы «Андерлехт» не смог обыграть «Локерн» в чемпионате Бельгии.

3. Гамбург обыграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

4. «Метц» на последних минутах встречи вырвал победу у «Марселя».

5. В ночь с пятницы на субботу в НХЛ состоялось пять матчей. Российские хоккеисты в этот раз очков не набрали.

6. «Питтсбург» без Евгения Малкина обыграл «Коламбус», забросив в ворота Сергея Бобровского четыре шайбы.

7. «Детройт» на последних секундах вырвал победу в матче с «Айлендерс».

8. В Москве встретились три российских спортсмена – однофамильцы и тезки Сергеи Карякины. Шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в классе квадроциклов, и чемпион мира по пятиборию 2010 года.

9. Российский теннисист Даниил Медведев из-за судороги отказался от продолжения поединка против серба Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса.

10. Четыре очка Тимофея Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном».

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