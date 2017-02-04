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Томас Бах: Надеюсь, МОК, ИИХФ и НХЛ придут к соглашению по вопросу участия игроков в Олимпиаде

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подвел итоги встречи, на которой обсуждался вопрос участия игроков НХЛ в будущих Играх-2018.

- Это был визит вежливости, который прошел в открытой и дружественной атмосфере. Надеюсь, что это подготовило почву для успешных переговоров между НХЛ и ИИХФ . Мы надеемся, они придут к соглашению и исполнят мечты многих игроков. Все мы, как и сами игроки, хотим увидеть лучших хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года, - заявил Бах.

- Мы благодарны президенту МОК, что он нашел время и посетил нас. Но было преждевременно ожидать, что сегодня будет принято решение, - в свою очередь рассказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему остается открытым. На прошлой неделе заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига уже не так заинтересована в достижении компромисса с МОК.

Ранее Гэри Беттмэн говорил, что на прошедшем в Лос-Анджелесе заседании совета управляющих лиги вопрос Олимпийских игр обсуждался лишь 10 секунд.

Игроки НХЛ регулярно участвуют в Олимпиадах с 1998 года. За это время золотые медали Игр завоевывали чехи (1998), шведы (2006) и трижды - сборная Канады.


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