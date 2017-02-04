Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Амур
Футбол  Челси- : -Арсенал
Футбол  Боруссия- : -РБ Лейпциг
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Бенди  Норвегия- : -Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал китайский центровой Яо Мин.

Торжественная церемония состоялась в перерыве матча регулярного чемпионата НБА против «Чикаго».

Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002. Восемь раз он принимал участие в «Матчах всех звезд» лиги.

Осенью 2016 года Яо Мин вместе с Шакилом О''Нилом и Алленом Айверсоном был введен в Зал баскетбольной славы в Спрингфилде.

За карьеру в НБА китаец набирал 19 очков и делал 9,2 подбора в среднем за игру.

Матч

Хьюстон - Чикаго - 121:117

Место и дата

04 февраля 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.«Лейкерс» проиграл «Бостону», в активе Мозгова четыре очка«Лейкерс» проиграл «Бостону», в активе Мозгова четыре очкаВ матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33).НБА. Детройт» обыграл «Миннесоту», «Портленд» принимает «Даллас» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.НБА. «Клипперс» проиграл «Голден Стейт», «Сан-Антонио» одолел «Филадельфию» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набралБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Оклахома» проиграла «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Шарлотт» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.У Дерека Фишера украли пять чемпионских перстнейУ бывшего баскетболиста «Лейкерс» Дерека Фишера украли все его пять чемпионских перстней Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на TMZ.Кто должен стать MVP в НБА?Кто должен стать MVP в НБА?Как всегда, в преддверии Матча всех звезд НБА проводится аттракцион для любителей баскетбола.НБА. «Портленд» победил «Шарлотт», «Лейкерс» одолели «Денвер» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.«Лейкерс» обыграли «Денвер», Мозгов набрал 12 очковБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Денвером» в матче регулярного чемпионата НБА (120:116).Леброн Джеймс: Чарльз Баркли – хейтер. Не позволю ему неуважительно отзываться о моих достиженияхФорвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс ответил на критические замечания бывшего игрока НБА Чарльза Баркли, который работает экспертом на ТВ. Он назвал его замечания неуважительными.НБА. «Кливленд» уступил «Далласу», «Бостон» обыграл «Детройт» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.Уэйтерс и Казинс признаны лучшими игроками недели в НБАЗащитник «Майами» Дион Уэйтерс и центровой «Сакраменто» Демаркус Казинс признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.НБА. «Торонто» уступил «Орландо», «Портленд» проиграл «Голден Стэйт» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» с разницей в 46 очковБаскетболисты «Голден Стэйт» одержали победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Лос Анджелес», «Юта» уступила «Мемфису» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.НБА. «Бостон» разгромил «Орландо», «Бруклин» уступил «Кливленду» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков«Лейкерс» потерпели поражение от «Юты» (88:96) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НБА. «Миннесота» уступила «Индиане», «Юта» проиграла «Лейкерс» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Портленд» обыграл «Лейкерс», Мозгов очков не набралБаскетболисты «Портленда» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Главные новости
Футбол
Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра
Футбол
Роналдиньо подарит свой «Золотой мяч» клубному музею «Барселоны»
Баскетбол
«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина (видео)
Хоккей
Томас Бах: Надеюсь, МОК, ИИХФ и НХЛ придут к соглашению по вопросу участия игроков в Олимпиаде
Баскетбол
«Лейкерс» проиграл «Бостону», в активе Мозгова четыре очка
Хоккей
29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Теннис
Медведев из-за травмы отказался продолжать поединок с Джоковичем в Кубке Дэвиса
Баскетбол
Владимир Гомельский: Нужно помочь вернуть уверенность Фридзону и Воронцевичу
Пятиборье
Фото дня: В Москве встретились три Сергея Карякина
Футбол
«Метц» на последних минутах вырвал победу в матче с «Марселем»
все новости
Хьюстон
Хьюстонкалендарьстатистика
Яо Мин
Яо Минвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости