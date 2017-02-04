«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина (видео)
Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал китайский центровой Яо Мин.
Hall of Fame ✔️— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
Jersey Retirement ✔️#ThankYouYao pic.twitter.com/up5yVLVOjH
Торжественная церемония состоялась в перерыве матча регулярного чемпионата НБА против «Чикаго».
Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002. Восемь раз он принимал участие в «Матчах всех звезд» лиги.
Осенью 2016 года Яо Мин вместе с Шакилом О''Нилом и Алленом Айверсоном был введен в Зал баскетбольной славы в Спрингфилде.
Mood right now in @ToyotaCenter! #ThankYouYao 👏 pic.twitter.com/ic0uVa9jxF— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
За карьеру в НБА китаец набирал 19 очков и делал 9,2 подбора в среднем за игру.
Матч
Место и дата
04 февраля 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция