«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина (видео)

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал китайский центровой Яо Мин.

Торжественная церемония состоялась в перерыве матча регулярного чемпионата НБА против «Чикаго».

Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002. Восемь раз он принимал участие в «Матчах всех звезд» лиги.

Осенью 2016 года Яо Мин вместе с Шакилом О''Нилом и Алленом Айверсоном был введен в Зал баскетбольной славы в Спрингфилде.

За карьеру в НБА китаец набирал 19 очков и делал 9,2 подбора в среднем за игру.

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Матч Хьюстон - Чикаго - 121:117 Место и дата 04 февраля 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция



