«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина (видео)

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал китайский центровой Яо Мин.

Hall of Fame ✔️ Jersey Retirement ✔️ #ThankYouYao pic.twitter.com/up5yVLVOjH

Торжественная церемония состоялась в перерыве матча регулярного чемпионата НБА против «Чикаго».

Яо Мин являлся одним из сильнейших центровых НБА начала 2000-х годов, он был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002. Восемь раз он принимал участие в «Матчах всех звезд» лиги.

Осенью 2016 года Яо Мин вместе с Шакилом О''Нилом и Алленом Айверсоном был введен в Зал баскетбольной славы в Спрингфилде.

Mood right now in @ToyotaCenter! #ThankYouYao 👏 pic.twitter.com/ic0uVa9jxF