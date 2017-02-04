Роналдиньо подарит свой «Золотой мяч» клубному музею «Барселоны»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свое назначение послом «Барселоны».

- Когда Пеп возглавил «Барселону», то встретился со мной. Он просил меня остаться в команде, сказав, что рассчитывает на меня. Я выразил ему благодарность, однако заявил, что почувствовал, что мой этап в «Барселоне» подошел к концу. С Пепом у меня отличные взаимоотношения, - рассказал Роналдиньо.

Также бразильский футболист заявил о том, что он подарит свой «Золотой мяч», полученный по итогам 2005 года, клубному музею каталонского клуба.

Ранее 36-летний Рональдиньо заявлял о намерении официально завершить карьеру футболиста в 2017 году. В качестве посла Роналдиньо будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях, а также войдет в команду легенд, которая занимается глобальным продвижением бренда клуба в мире.

