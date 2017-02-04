Пеле: Технически Неймар гораздо сильнее Роналду
Трехкратный чемпион мира Пеле сравнил своего соотечественника Неймара и лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
- Единственный серьезный недостаток Неймара – игра головой, а так Роналду ничем не лучшего его. Технически Неймар намного превосходит португальца, но у того перевес в игре «на втором этаже». Не припомню, чтобы Неймар забивал головой, а это важно, - заявил Пеле.
Напомним, Криштиану Роналду получил «Золотой мяч» по итогам 2016 года.
Неймар с 2013 года защищает цвета «Барселоны».
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