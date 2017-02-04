Пеле: Технически Неймар гораздо сильнее Роналду

Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состояния

Нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, а также рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.