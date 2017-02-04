IBU не увеличит срок дисквалификаций спортсменов за применение допинга

Международный союз биатлонистов на внеочередном конгрессе организации не сможет принять требование спортсменов и увеличить сроки дисквалификаций спортсменов за употребление допинга.



- Два предложения из требований спортсменов можно реализовать достаточно быстро, но касательно третьего, то я считаю очень маловероятным, что мы сможем изменить правила дисквалификаций. IBU не может выносить собственные приговоры по антидопинговым нарушениям. По правилам Всемирного антидопингового агентства, наказание во всех видах спорта одинаковое для всех спортсменов. Мы не сможем принять решение о длительности отстранения биатлонистов на данном конгрессе.

Можно сказать, что нас вынудили созвать данный конгресс. Однако мы также понимаем и ценим заинтересованность биатлонистов. Ведь мы работаем для них, а без них ничего бы не было, - заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

Напомним, внеочередной конгресс IBU соберется за день до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, 8 февраля.

Ранее IBU подтвердил, что россияне Александр Логинов и Ирина Старых, отбывшие двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопингового законодательства, имеют право принимать участие в чемпионате мира.