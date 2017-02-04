Новак Джокович: Медведева ждет большой успех в ATP-туре, если он продолжит упорно трудиться

Победитель 12 турниров «Большого шлема» Новак Джокович высоко оценил перспективы россиянина Даниила Медведева.

- Я неудачно начал игру, но, к счастью, смог вернуться в середине второго сета. С того момента моя уверенность окрепла. Медведев — потрясающий молодой игрок. Очень жаль, что ему пришлось сняться с игры. Уверен, что его ждет большой успех в ATP-туре, если он продолжит упорно трудиться.



Рад, что сегодня мне удалось выбраться из ямы и порадовать публику в Нише. Это был захватывающий день, полный отличного тенниса, и теперь мы с нетерпением ждем парной встречи, — приводит слова Джоковича официальный сайт Кубка Дэвиса.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев в четвертом сете из-за травмы отказался от продолжения поединка против Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:4, 1:0 в пользу второй ракетки мира. В активе победителя матча четыре эйса, три двойных ошибки и семь реализованных брейк-поинтов из 13, а у россиянина семь подач навылет, две двойные и пять брейков.

Общий счет в противостоянии Сербия – Россия – 2:0 в пользу хозяев корта.