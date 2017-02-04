Кессел, Броди и Юбердо - три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, забросивший победную шайбу в матче с «Анахаймом» (2:1). Игрок провел лишь первый матч в текущем сезоне после восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

Второй звездой назван защитник «Калгари» Ти Джей Броди, сделавший 4 голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

