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Кессел, Броди и Юбердо - три звезды игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, забросивший победную шайбу в матче с «Анахаймом» (2:1). Игрок провел лишь первый матч в текущем сезоне после восстановления от травмы ахиллова сухожилия. 

Второй звездой назван защитник «Калгари» Ти Джей Броди, сделавший 4 голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ). 

Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

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