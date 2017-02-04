Вандерсон: Ничья в матче с «Видеотоном» не устроила меня и «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Вандерсон подвел итоги контрольного матча с венгерским «Видеотоном».
- Мы тренируемся специально для того, чтобы быть в стопроцентной форме. К
сожалению, результат для нас не очень хороший. Эта ничья нас не
устраивает. Будем тренироваться дальше, потому что впереди нас ждет еще
четыре игры.
Я становлюсь лучше с каждой тренировкой. Будущие матчи, которые у нас будут, также помогут. Уверен, к началу чемпионата я буду в стопроцентной форме, - заявил бразилец.
«Краснодар» занимает пятую строчку турнирной таблицы РФПЛ после 17 туров (28 очков).
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