Ковальчик выиграла скиатлон на олимпийской трассе в Пхенчхане, Медведева - 6-я
Польская лыжница Юстина Ковальчик победила в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Пхенчхане.
Второе место заняла американка Элизабет Стивен, а замкнула тройку лидеров японка Масако Ишида. Лучшей из россиянок стала Анна Медведева, показавшая шестой результат.
Напомним, 34-летняя Юстина Ковальчик - двукратная олимпийская чемпионка и 4-кратная обладательница Кубка мира.
Лыжные гонки
Кубок мира
Пхенчхан, Южная Корея
Женщины
Скиатлон
7,5 км + 7,5 км
1. Юстина Ковальчик (Польша) – 43.54,7
2. Элизабет Стивен (США) – 56,0
3. Масако Ишида (Япония) – 1.14,8
4. Кейтлин Паттерсон (США) – 1.21,4
5. Мария Нордстрем (Швеция) – 1.22,3
6. Анна Медведева (Россия) – 1.29,3
7 Анна Свенсен (Норвегия) – 1.35,8...
11. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.07,8...
19. Дарья Веденина (Россия) – 4.10,6...
21. Ольга Царева (Россия) – 4.17,5...
28. Елена Соболева (Россия) – 6.44,2.