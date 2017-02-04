Сборня США обыграла Ямайку в товарищеском матче

Футболисты сборной США обыграли команду Ямайки в товарищеском матче.

Игра, прошедшая в американском городе Чаттануга, закончилась со счетом 1:0 в пользу американцев, в составе которых на 59-й минуте отличился Джордан Моррис.

Сборная США начала заключительный раунд квалификации к чемпионату мира-2018 с двух поражений (от команд Мексики и Коста-Рики), после чего главный тренер команды Юрген Клиснманн был отправлен в отставку. Его место занял Брюс Арена.

Сборная Ямайки не смогла пройти отбор на предстоящий мундиаль.



