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Украинский защитник Максим Белый стал игроком «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

26-летний украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».

Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, 26-летний футболист будет выступать за «Анжи» до конца сезона-2017/18.

Белый ранее играл на Украине за «Шахтер-2» и «Шахтер-3», а также за алчевскую «Сталь» и луганскую «Зарю». Его последним клубом был хорватский «Хайдук». 

Контракт с «Анжи» до окончания текущего сезона подписал также нападающий Филипп Будковский, арендованный у «Шахтера».

«Анжи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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