Украинский защитник Максим Белый стал игроком «Анжи»
26-летний украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».
Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, 26-летний футболист будет выступать за «Анжи» до конца сезона-2017/18.
Белый ранее играл на Украине за «Шахтер-2» и «Шахтер-3», а также за алчевскую «Сталь» и луганскую «Зарю». Его последним клубом был хорватский «Хайдук».
Белый и Будковский подписали контракты https://t.co/CrRoXDs77P pic.twitter.com/rvKsICcjSV— ФК «Анжи» (@fc_anji) 4 февраля 2017 г.
Контракт с «Анжи» до окончания текущего сезона подписал также нападающий Филипп Будковский, арендованный у «Шахтера».
«Анжи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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