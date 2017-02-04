Украинский защитник Максим Белый стал игроком «Анжи»

26-летний украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».

Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, 26-летний футболист будет выступать за «Анжи» до конца сезона-2017/18.



Белый ранее играл на Украине за «Шахтер-2» и «Шахтер-3», а также за алчевскую «Сталь» и луганскую «Зарю». Его последним клубом был хорватский «Хайдук».

Контракт с «Анжи» до окончания текущего сезона подписал также нападающий Филипп Будковский, арендованный у «Шахтера».

«Анжи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

