Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будут

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в контрольном матче с венгерским «Видеотоном» (0:0).

Игра прошла в испанской Марбелье, где российский клуб проводит сбор.

«Соперник был сильнее двух предыдущих. Они идут на первом месте в своем чемпионате. Было видно, что у них квалифицированные игроки. Для нас получился хороший спарринг. Радует, что третью игру подряд не пропускаем. Однако нам дважды повезло не пропустить - выручил вратарь. Это тревожит. Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля. В матчах Лиги Европы с «Фенербахче» так прощать не будут. Надо играть надежнее. Не скажу, что меня это прямо сильно тревожит, но нам надо и забивать. В первых таймах этих трех товарищеских игр мы не забили ни одного гола, а моменты у нас были», - сказал специалист.