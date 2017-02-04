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Петр Седов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский лыжник Петр Седов выиграл скиатлон на олимпийской трассе в Пхенчхане в рамках этапа Кубка мира. 

Более, чем на 22 секунды Седов сумел превзойти результат норвежца Даниэля Стока. Третье время дня - у еще одного россиянина Константина Главатских.

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Лыжные гонки

Кубок мира

Пхенчхан, Южная Корея

Мужчины

Скиатлон

15 км + 15 км

1. Петр Седов (Россия) – 1:18.49,6
2. Даниэль Сток (Норвегия) – 22,5
3. Константин Главатских (Россия) – 42,1
3. Маттиас Рюнгреен (Норвегия) – 42,1
5. Густав Эрикссон (Швеция) – 46,8
6. Кейсин Йосида (Япония) – 47,1
7. Александр Уткин (Россия) – 49,0…
10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.44,7…
12. Алексей Виценко (Россия) – 2.05,0…
15. Рауль Шакирзянов (Россия) – 3.00,1…
25. Илья Семиков (Россия) – 6.54,5

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