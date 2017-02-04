Дубль Виделля помог «Куньлуню» обыграть «Кузню»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил команде «Куньлунь» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Кирилл Семенов и Тимур Фаткуллин, у гостей - Линус Виделль (дважды), Тобиас Виклунд и Макс Вярн.
Сибиряки по-прежнему занимают 15-е, последнее место в Восточной конференции, китайский клуб сместил в ней с шестой позиции «Салават Юлаев».
14 февраля «Металлург» сыграет на выезде в «Автомобилистом», а «Куньлунь» в тот же день встретится в гостях с «Витязем».
Матч
Металлург Нк - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы:
Семёнов (Михеев), 19:16 (1:0). Виделль 25:49 (1:1). Виклунд 32:33 (1:2). Вярн (Флери), 33:18 (1:3). Фаткуллин (Скутар, Семёнов), 40:28 (2:3). Виделль (Коллинс), 55:38 (2:4).
Место и дата
04 февраля 09:30, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция