Россия может принять финал еврокубка в 2019 году
Президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что Россия может подать заявку на проведение финала одного из еврокубковых турниров в 2019 году.
- Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить,
что там есть определенные критерии к стадионам, – цитирует Мутко агентство ТАСС.
Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9
декабря. До 27 января национальные федерации могли выразить
предварительный интерес к организации мероприятия.
Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. А хозяева финалов будут оглашены в сентябре.
Напомним, в 2008 году на московском стадионе «Лужники» состоялся финал Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти.
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