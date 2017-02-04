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Россия может принять финал еврокубка в 2019 году

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что Россия может подать заявку на проведение финала одного из еврокубковых турниров в 2019 году.

- Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам, – цитирует Мутко агентство ТАСС.

Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. До 27 января национальные федерации могли выразить предварительный интерес к организации мероприятия.

Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. А хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

Напомним, в 2008 году на московском стадионе «Лужники» состоялся финал Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти.

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