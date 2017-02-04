Россия может принять финал еврокубка в 2019 году

Президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что Россия может подать заявку на проведение финала одного из еврокубковых турниров в 2019 году.

- Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам, – цитирует Мутко агентство ТАСС.



Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. До 27 января национальные федерации могли выразить предварительный интерес к организации мероприятия.



Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. А хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

Напомним, в 2008 году на московском стадионе «Лужники» состоялся финал Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти.

