Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Арсеналом»
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом».
Победа «аристократов» оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория «канониров» идет за щедрые 4,16.
За ничью букмекеры предлагают 3,49.
Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется сегодня в 15:30 мск. «Советский спорт» проведет ее тектстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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