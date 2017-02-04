Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Амур
Футбол  Челси- : -Арсенал
Футбол  Боруссия- : -РБ Лейпциг
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Бенди  Норвегия- : -Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом».

Победа «аристократов» оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория «канониров» идет за щедрые 4,16.

За ничью букмекеры предлагают 3,49.

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется сегодня в 15:30 мск. «Советский спорт» проведет ее тектстовую трансляцию.

Матч

Челси - Арсенал

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: «Челси» уже не та команда, мы выйдем обыгрывать «Арсенал»Антонио Конте: «Челси» уже не та команда, мы выйдем обыгрывать «Арсенал»Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии лондонского дерби с «Арсеналом» в рамках 24-го тура АПЛ.Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.«Челси» уверенно обыграет «Арсенал». Прогноз на матчи 24-го тура АПЛ«Челси» уверенно обыграет «Арсенал». Прогноз на матчи 24-го тура АПЛКорреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 24-го тура чемпионата Англии.«Челси» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 15:30 (мск).Сегодня, 4 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграет «Арсеналом».«Тоттенхэм» может остаться без Роуза на месяц из-за травмыЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз получил травму. Не исключено, что она выведет его из строя на месяц.Жозе Моуринью: Раньери заслужил называться лучшим тренером мираГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил достижение итальянского специалиста Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне вместе с «Лестером» выиграл чемпионат Англии.Три клуба из АПЛ ведут борьбу за полузащитника «Ромы»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.Антонио Конте: Слова Гвардиолы? Каждый тренер оказывает давление на соперникаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который после победы над «Вест Хэмом» (3:0) заявил, что «синие» не станут чемпионами Англии в этом сезоне.Харт провел переговоры с представителями «Челси»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может переехать в Лондон.«Реал» нацелился на АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mirror.Манчини может вернуться в чемпионат АнглииБывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини вошел в список потенциальных замен Славена Билича на посту главного тренера «Вест Хэма».Кэррик должен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»Как сообщает The Sun, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет, чтобы полузащитник Майкл Кэррик остался в команде на будущий сезон.«Бавария» проявляет интерес к Деле АллиКак сообщает The Times, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку.Сеск Фабрегас: Играть с Костой или Анри – не одно и то же, что и с Давидом ВильейПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», отметил некоторые особенности своих бывших партнеров, а также высказался об игре форварда «синих» Диего Косты.«Непонятно, чем гордится Гвардиола?» Эксперты – о матче «Сити» с «Вест Хэмом»«Непонятно, чем гордится Гвардиола?» Эксперты – о матче «Сити» с «Вест Хэмом»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».Арсен Венгер: Да, «Арсеналу» не хватает УилшераГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как состоялся переход полузащитника Джека Уилшера в «Борнмут».Форвард «Сток Сити» был тайно дисквалифицирован за допинг на восемь недельФорвард «Сток Сити» Саидо Берахино в конце прошлого года отбыл дисквалификацию в связи с положительным результатом допинг-теста.Арсен Венгер: «Арсенал» пытался купить Канте два разаГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб дважды хотел подписать полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.Коста согласовал контракт с китайским клубом с зарплатой в 30 млн евро в годНападающий «Челси» Диего Коста летом покинет лондонский клуб и переберется в Китай, сообщает Cadena Ser.«Челси» может предложить Лэмпарду роль посла«Челси» рассчитывает на возвращение в клуб бывшего полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, который на этой неделе объявил о завершении игровой карьеры.
Главные новости
Футбол
Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра
Лыжный спорт
Петр Седов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Футбол
Украинский защитник Максим Белый стал игроком «Анжи»
Футбол
Рабочий погиб на строящемся к ЧМ-2018 стадионе
Лыжный спорт
Ковальчик выиграла скиатлон на олимпийской трассе в Пхенчхане, Медведева - 6-я
Футбол
Вандерсон: Ничья в матче с «Видеотоном» не устроила меня и «Краснодар»
Хоккей
Кессел, Броди и Юбердо - три звезды игрового дня в НХЛ
Теннис
Новак Джокович: Медведева ждет большой успех в ATP-туре, если он продолжит упорно трудиться
Биатлон
IBU не увеличит срок дисквалификаций спортсменов за применение допинга
Футбол
Пеле: Технически Неймар гораздо сильнее Роналду
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости