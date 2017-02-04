Максим Ковтун: Работа с психологом помогла, я стал более вменяемым

Российский фигурист Максим Ковтун отметил, что работа с психологом помогла ему добиться прогресса в результатах.

- Очень долго искал внутри себя моменты, мешающие мне достойно выступать. Было множество стартов, к которым я был неплохо готов, но передо мной все время вставал какой-то барьер: прокат был хорошим лишь в одной из двух программ. Перед началом чемпионата России я начал работать с психологом, мы успели сделать только самые первые шаги, но там я снова хорошо выступил лишь в одной программе.

Хорошо, что удалось отобраться на чемпионат Европы. Мой тренер Инна Германовна Гончаренко посоветовала продолжать работу с психологом. По ее мнению, это дало свои плоды: я стал более вменяемым, стал по-другому выходить на старты, - рассказал Ковтун в интервью «Ленте.ру».

Напомним, на прошедшем в Остраве чемпионате Европы Максим Ковтун завоевал серебряную медаль, уступив лишь испанцу Хавьеру Фернандесу.

