«Ак Барс» заподозрили в сдаче матча «Нефтехимику»

«Ак Барс» 31 января в Нижнекамске был разгромлен «Нефтехимиком» (2:8) в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев одно из самых крупных поражений в своей истории.

По информации «БИЗНЕС Online», матчем заинтересовались в высоких кабинетах Татарстана, где даже предположили, что со стороны казанцев была элементарная сдача игры, тем более что соседям из Нижнекамска очки нужнее.

На данный момент нижнекамцев пять очков отделяет от зоны плей-офф, тогда как «Ак Барс» занимает в Восточной конференции третье место и, по всей вероятности, так и останется на нем до завершения регулярного чемпионата.