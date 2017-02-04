Максим Ковтун: На чемпионате мира можно бороться со всеми, лед скользкий

Российский фигурист Максим Ковтун не боится жесткой конкуренции на предстоящем чемпионате мира-2017.

- Шансы есть всегда, главное, упорно двигаться к своей цели. Ведь это спорт, а лед — скользкий. Помимо испанца, на чемпионате мира будет множество достойных спортсменов, претендующих на самые высокие места. Это и японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, канадец Патрик Чан, американец Натан Чен. Может быть, забыл кого-то назвать, в любом случае, конкуренция будет очень серьезной, - рассказал Ковтун в интервью «Ленте.ру».

Напомним, на прошедшем в Остраве чемпионате Европы Максим Ковтун завоевал серебряную медаль, уступив лишь испанцу Хавьеру Фернандесу.