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Агент Рибейро ничего не слышал об интересе к игроку со стороны «Локомотива»

Источник:  ТАССКомментарии

Робсон Феррейра, агент бразильского полузащитника клуба «Аль-Ахли» (ОАЭ) Эвертона Рибейро, прокомментировал информацию, что игроком интересуется московский «Локомотив».

«Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о «Локомотиве», - цитирует  Феррейру ТАСС.

Рибейро выступал в Бразилии за «Коринтианс», «Сан- Каэтано», «Коритибу», с которой два раза стал победителем чемпионата штата Парана, и «Крузейро», с которым дважды выиграл чемпионат страны, признаваясь оба раза его лучшим игроком. В «Аль-Ахли» атакующий полузащитник перешел в феврале 2015 года, в том же году дошел с командой до финала Азиатской Лиги чемпионов, а в прошедшем стал победителем чемпионата и Суперкубка страны. Соглашение 27-летнего игрока с клубом, согласно изданию transfermarkt.de, рассчитано до февраля 2019 года.

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