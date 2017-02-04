Агент Рибейро ничего не слышал об интересе к игроку со стороны «Локомотива»
Робсон Феррейра, агент бразильского полузащитника клуба «Аль-Ахли» (ОАЭ) Эвертона Рибейро, прокомментировал информацию, что игроком интересуется московский «Локомотив».
«Сейчас
я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего
о «Локомотиве», - цитирует Феррейру ТАСС.
Рибейро
выступал в Бразилии за «Коринтианс», «Сан- Каэтано»,
«Коритибу», с которой два раза стал победителем чемпионата штата
Парана, и «Крузейро», с которым дважды выиграл чемпионат страны,
признаваясь оба раза его лучшим игроком. В «Аль-Ахли» атакующий
полузащитник перешел в феврале 2015 года, в том же году дошел с командой до
финала Азиатской Лиги чемпионов, а в прошедшем стал победителем чемпионата и
Суперкубка страны. Соглашение 27-летнего игрока с клубом, согласно изданию transfermarkt.de, рассчитано до февраля 2019 года.