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Луис Ортис: Уайлдер - испуганный бумажный чемпион

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  FightnewsКомментарии

Кубинский тяжеловес Луис Ортис подверг критике чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

- Он просто боится, только и всего! Сколько можноиспользовать мой неудачный допинг-тест против меня? Он и Лу Дибелла говорят, что он не хотят драться со мной из-за этого. Это было много лет назад, и с того момента, с той случайности, за которую я понес наказание, я сдал десятки чистых тестов. Теперь он пытается сказать, что я не подписан на программу «Чистый бокс» с VADA... Знаешь что, Уайлдер? Я подписался под эту программу еще в сентябре прошлого года, когда был уведомлен, что все претенденты по версии WBC должны быть ее частью. Я заполнил документы и мой тренер отправил их в WBC.

Ему нужно прекратить использовать этот предлог, чтобы избегать меня. Уайлдер не более чем бумажный чемпион, который оказался в нужном месте в нужное время против правильного оппонента. И еще у него правильный промоутер, вот и все. Когда я смотрю на него, я вижу неуверенного в себе, испуганного бойца, - заявил Ортис.

В 2014 году Ортис одержал победу нокаутом над Латифом Кайоде, однако результат поединка был отменен, так как кубинец был уличен в применении нандролона. Луис был оштрафован на 8 000 долларов и приговорен к 15 часам общественных работ.

Промоутер Уайлдера отказался от боя с Луисом Ортисом

Свой следующий поединок Уайлдер проведет 25 февраля с соотечественником Джеральдом Вашингтоном.

Барахольщик месяца - Деонтей Уайлдер

Луис Ортис бежал с Кубы в конце прошлого десятилетия и начал профессиональную карьеру в Майами. Он одержал уже 27 побед (23 - нокаутом). Недавно «Кинг-Конг» был назначен официальным претендентом на чемпионский титул по линии IBF.

 

Бокс в жизни великих. Фидель Кастро


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