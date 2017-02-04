«Мордовия» в первом контрольном матче встретится с ялтинским «Кызылташем»
В среду 8 февраля футболисты «Мордовии» проведут первый контрольный матч зимы. Соперником подопечных Марата Мустафина будет ФК «Кызылташ» (Ялта).
«Кызылташ» - первый в своем роде крымско-татарский футбольный клуб. Его президентом и идейным вдохновителем является известный ялтинский бизнесмен Альберт Куршутов. Домашняя арена - стадион «Дружба» в Бахчисарае. В 2016 году «Кызылташ» принимал участие в открытом чемпионате Крыма среди любительских команд (первая лига Крыма), а также в розыгрыше Кубка Крымского футбольного союза.
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