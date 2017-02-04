«Мордовия» в первом контрольном матче встретится с ялтинским «Кызылташем»

читайте также

Агент Рибейро ничего не слышал об интересе к игроку со стороны «Локомотива» Робсон Феррейра, агент бразильского полузащитника Эвертона Рибейро, прокомментировал информацию, что игроком «Аль-Ахли» (ОАЭ) интересуется московский «Локомотив».

ЦСКАзка на новый лад Возглавив ЦСКА, Виктор Гончаренко заявил: «Будут сделаны шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны».

Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будут Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в контрольном матче с венгерским «Видеотоном» (0:0).

Украинский защитник Максим Белый стал игроком «Анжи» 26-летний украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».

«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в году Неожиданный выход Ивановича не спас зенитовцев. Но поражением от «Спарты» Луческу может быть доволен больше, чем ничьей с «Оддом».

Скажи, кто твой агент, и я скажу, кто ты Материал продолжает начатую «Советским спортом» тему работы футбольных агентов.

Гаджи Гаджиев: Это’О в «Анжи» мог оштрафовать игрока за нарушение дисциплины Бывший главный тренер «Анжи», ныне наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самюэль Это’О.

Гаэтано Петрелли: Буффону уже 39, но, когда он выходит на поле, кажется, что ему 17 Тренер вратарей «Крыльев Советов» Гаэтано Петрелли рассказал о своем знакомстве с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

Максим Канунников: Работаем полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, как проходит подготовка команды в Испании.

Иван Галанин: У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться Полузащитник «Локомотива» Иван Галанин прокомментировал победу над «Видеотоном» (2:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.

Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Логашов стал игроком «Тосно» Бывший защитник «Локомотива» Арений Логашов перешел в «Тосно». Об этом сообщает официальный сайт клуба ФНЛ.

Тульский «Арсенал» пополнил защитник сборной Замбии Сунзу Тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с защитником Стоппила Сунзу.

«Семин хотел все согласовать, но…». Агент Миранчука об уходе игрока из «Локо» Агент 21-летнего полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев дал интервью «Советскому спорту».

Самедов устроил скандал в ресторане! Российским СМИ стало известно о странном решении экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Самедова.

«Терек» обыграл чешскую «Зброевку Брно» в товарищеском матче Товарищеский матч между грозненским «Тереком» и чешской «Зброевкой Брно» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».

«Ростов» не удержал победу на «Локомотивом» из Пловдива В Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».

Футбол и голуби. Евгений Дзичковский – о демонизации агентов Обозреватель «Советского спорта» – о демонизации агентов и переоценке их роли в футбольной действительности.