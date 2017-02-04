Боб Арум: Маркес больше не выйдет на ринг с Пакьяо

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум больше не надеется организовать пятый поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом.

- Маркес приходил к нам со своим юристом и сказал, что ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги не станет больше драться с Пакьяо. Он не просил 100 миллионов долларов, а сказал, что ни за что не примет этот бой. Ему это просто неинтересно, — цитирует Арума The Manila Times.

Напомним, 43-летний Хуан Мануэль Маркес за карьеру провел 4 боя с Мэнни Пакьяо. Первый поединок завершился вничью, во втором и третьем судьи отдавали победу филиппинцу, но их вердикты были очень дискуссионными. Наконец, в декабре 2012 года мексиканец смог отправить принципиального соперника в тяжелый нокаут.

Последний на сегодня бой Маркес провел в мае 2014 года: тогда он одержал уверенную победу по очкам над Майком Альварадо.