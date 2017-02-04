Максим Ковтун: Сотникова и Липницкая могут вернуться на свой прежний уровень

Российский фигурист Максим Ковтун уверен в том, что олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Юлия Липницкая снова смогут бороться за призовые места на крупных соревнованиях.

- Девушки очень упорно работают над собой, плюс им помогает серьезная конкуренция на внутренней арене, которая все время их подталкивает вперед.

Не хотел бы рассуждать о проблемах других фигуристов. Они Сотникова и Липницкая еще не закончили со спортом. Нужно просто подождать, у людей бывают разные периоды в жизни. Обе вполне могут вернуться на прежний уровень. Хочу пожелать им всего самого хорошего и больше мотивации, - рассказал Ковтун в интервью «Ленте.ру».

Напомним, на прошедшем в Остраве чемпионате Европы Максим Ковтун завоевал серебряную медаль, уступив лишь испанцу Хавьеру Фернандесу.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Юлия Липницкая стала чемпионкой в командном первенстве, а Аделина Сотникова показала лучший результат в личном турнира одиночниц.

