Виктор Мозес: Иванович был бесподобен в «Челси». Он один из лучших правых защитников в мире

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры вместе с Браниславом Ивановичем, который 1 февраля перешел из лондонского клуба в «Зенит».

- Он был бесподобен, один из лучших правых защитников в мире. Он великолепно играл за нас, это легенда клуба. Надо уважать его достижения, и мы желаем ему всего наилучшего в новом клубе. Уверен, «Челси» навсегда останется в его сердце, - приводит слова Мозеса официальный сайт «Челси».

Напомним, 1 февраля Иванович заключил с «Зенитом» контракт сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Серб был внесен в заявку клуба на матчи чемпионата России и Лиги Европы под 60-м номером.

За «Челси» защитник выступал с 2008 года после перехода из «Локомотива». В английской премьер-лиге 32-летний футболист провел 261 матч и забил 21 гол. Вместе с «Челси» он дважды выиграл чемпионат Англии, трижды - Кубок страны. Также Иванович становился победителем Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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