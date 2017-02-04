Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Мозес: Иванович был бесподобен в «Челси». Он один из лучших правых защитников в мире

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры вместе с Браниславом Ивановичем, который 1 февраля перешел из лондонского клуба в «Зенит».

- Он был бесподобен, один из лучших правых защитников в мире. Он великолепно играл за нас, это легенда клуба. Надо уважать его достижения, и мы желаем ему всего наилучшего в новом клубе. Уверен, «Челси» навсегда останется в его сердце, - приводит слова Мозеса официальный сайт «Челси».

Напомним, 1 февраля Иванович заключил с «Зенитом» контракт сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Серб был внесен в заявку клуба на матчи чемпионата России и Лиги Европы под 60-м номером.

За «Челси» защитник выступал с 2008 года после перехода из «Локомотива». В английской премьер-лиге 32-летний футболист провел 261 матч и забил 21 гол. Вместе с «Челси» он дважды выиграл чемпионат Англии, трижды - Кубок страны. Также Иванович становился победителем Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в году

Антонио Конте: «Челси» уже не та команда, мы выйдем обыгрывать «Арсенал»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший наставник «Челси» Авраам Грант покинул сборную ГаныАвраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу после поражения в матче за третье место на Кубке африканских наций-2017.Арсен Венгер: «Челси» не проигрывает сильным командам, это всегда залог чемпионстваГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Челси» (1:3) в 24-м туре премьер-лиги высказался о борьбе за чемпионство.Эден Азар: Когда получил мяч, подумал, что надо идти в обыгрышПолузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал свой гол в матче 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».Илья Геркус: Иванович? Составить конкуренцию «Зениту» по предложению «Локомотив» пока не можетПрезидент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».Гари Кэйхилл: После первого матча с «Арсеналом» чувствовал себя неудачником, сегодня все встало на свои местаКапитан «Челси» Гари Кэйхилл подвел итоги матча 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».Н’Голо Канте: «Челси» пока еще ничего не выигралПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».Окслейд-Чемберлен лайкнул твит о том, что Венгер должен уйтиСегодня «Арсенал» в чемпионате Англии уступил «Челси» со счетом 1:3. Полузащитник «канониров» Алекс-Окслейд-Чемберлен после матча поставил лайк записи в твиттере с критикой главного тренера «канониров» Арсена Венгера.Георгий Черданцев: Конте - 12-й игрок «Челси». Глядя на него, понимаешь, почему команда почти чемпион (Видео)Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от просмотра матча чемпионата англии «Челси» - «Арсенал» (3:1). Черданцев наблюдал за игрой из-за скамейки запасных «Челси».«Такого я еще не видел». Черданцев о своей огненной трансляции про Конте«Такого я еще не видел». Черданцев о своей огненной трансляции про КонтеСамым активным игроком лондонского дерби стал главный тренер «Челси» Антонио Конте.«Челси» побеждал во всех девяти матчах сезона, в которых забивал АзарПолузащитник «Челси» Эден Азар забил второй гол команды в матче 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».Антонио Конте: Наш первый гол забит с нарушением правил? Только не в АнглииАнтонио Конте: Наш первый гол забит с нарушением правил? Только не в АнглииГлавные тренеры, эксперты и игроки поделились мнениями о центральной встрече 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом» (3:1).Антонио Конте: Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для насГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 24-м туре чемпионата Англии.Арсен Венгер: Второй гол «Челси» убил насГлавный тренер «Арсенала» прокомментировал гостевое поражение от «Челси» (1:3) в 24-м туре чемпионата Англии.Шедевр Азара и крах надежд Венгера. Как «Челси» обыграл «Арсенал»Шедевр Азара и крах надежд Венгера. Как «Челси» обыграл «Арсенал»«Челси» на своем поле победил «Арсенал» в матче 24-го тура английской премьер-лиги (3:1), и после этого поражения «канониры» окончательно вКонте не первый! Топ порванных штановКонте не первый! Топ порванных штановВот уж мало кто у нас в редакции предполагал, что вешая обзор стриптиз-выходок или же невольных стриптиз-конфузов спортсменов.«Челси» обыграл «Арсенал» и оторвался от него на 12 очков«Челси» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в 24-м туре чемпионата Англии.«Челси» – чемпион? Как «Советский спорт» побывал на лондонском дерби«Челси» – чемпион? Как «Советский спорт» побывал на лондонском дербиГлавное событие сегодняшнего дня в АПЛ – это дерби «Челси» - «Арсенал».«Челси» оыграл «Арсенал». Как это былоСегодня, 4 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграет «Арсеналом».«Челси» - «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 24-м туре чемпионата Англии.Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Арсеналом»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом».
Главные новости
Футбол
Суперкубок России-2017 пройдет либо на стадионе «Локомотив», либо на «Арене ЦСКА»
Хоккей
Александр Овечкин: «Вашингтон» играл с «Монреалем» максимально просто, чтобы не допускать ошибок
Футбол
Александр Кержаков: Луческу работает над серьезным контролем мяча
Футбол
Клаудио Раньери: Уверен, что игроки «Лестера» по-прежнему доверяют мне
Футбол
Сергей Прядкин: По трансферной политике видно, что российские клубы затягивают пояса
Хоккей
Гранлунд, Нюландер и Мразек – три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Китае
Футбол
День в истории. Неймару исполнилось 25 лет!
Футбол
Жозе Моуринью: Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть чемпионат Англии
Футбол
День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи – 52!
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Виктор Мозес
Виктор Мозесвсе новости
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости