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Арсен Хубулов: Комфортнее чувствую себя на фланге

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Новичок «Анжи» Арсен Хубулов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Я рад, что подписал контракт с моей новой командой, - сказал полузащитник. - С «Кубанью» быстро договорились и пришли к определенному компромиссу. «Анжи» проявил определенный интерес в моих услугах, и я принял решение, что для меня так будет лучше.

- Когда узнал об интересе «Анжи»?
- Где-то около месяца назад ко мне обратились представители «Анжи». Я попросил некоторое время на раздумье, потому что у меня было несколько вариантов продолжения карьеры. А уже после первого сбора «Кубани» я ответил согласием на предложение махачкалинского клуба.

- Твоя оптимальная позиция на поле - это игра на краю. Также ты выступал и в центре полузащиты. Где тебе комфортнее?
 - Определенно на фланге. Могу, если потребуется, сыграть и в центре, но это не совсем моя позиция. Больше пользы я принесу, действуя на краю. 

- Как тебя приняли в команде? Был ли знаком с кем-нибудь из игроков «Анжи»?
- Ну, конечно, я знаком со всеми осетинами, которые сейчас в команде. Знаю практически всех дагестанских футболистов. С Пашей Яковлевым мы хорошо знакомы. Поэтому проблем с адаптацией в новом для себя коллективе у меня не было.

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