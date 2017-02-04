Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен победила в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.
Накануне в спринте Дарья была второй.
Второе место сегодня заняла чешка Леа Йоханидесова, а замкнула тройку призеров победительница спринта немка Дениз Херрманн.
Напомним, 9 февраля в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Осрблье, Словакия.
Женщины. Гонка преследования. 10 км.
1. Дарья Виролайнен (Россия) — 30.59,9 (2 промаха).
2. Леа Йоханидесова (Чехия) — +14,3 (0).
3. Дениз Херманн(Германия) — +21,2 (5).
4. Ульяна Кайшева (Россия) — +35,9 (1).
5. Ирина Услугина (Россия) — +36,7 (2)…
7. Анна Никулина (Россия) — +1.24,1 (2)…
10. Светлана Миронова (Россия) — +2.20,9 (4).
11. Виктория Сливко (Россия) — +2.34,4 (3).