Илья Геркус: Мы все еще работаем по переходу Колкера

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как развивается ситуация с переходом в стан железнодорожников английского защитника Стивена Колкера.

«Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с «Куинз Парк Рейнджерс» согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения», - цитирует Геркуса ТАСС.

По словам президента клуба, в пятницу он провел встречу с Колкером. «Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен - замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве», - отметил президент «Локомотива».

В этом сезоне 26-летний Колкер провел в чемпионшипе 13 матчей, забив два мяча.